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НовостиОбщество19 июня 2023 19:49

В Ростове-на-Дону нашли живым пропавшего 38-летнего мужчину

Он не выходил на связь с близкими несколько недель
Лейла МИРИШОВА
Мужчину искали с 30 мая. Фото: НАДАЛИНСКИЙ Станислав

Мужчину искали с 30 мая. Фото: НАДАЛИНСКИЙ Станислав

В Ростове нашли живым пропавшего 38-летнего мужчину. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

О местонахождении ростовчанина стало известно 17 июня. Отметим, что мужчина перестал выходить на связь 30 мая. Родственники пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью в полицию и к поисковикам.

Волонтерам удалось найти мужчину спустя несколько недель.

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(Подробности)