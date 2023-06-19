В Ростове-на-Дону нашли живым пропавшего 38-летнего мужчину

Мужчину искали с 30 мая. Фото: НАДАЛИНСКИЙ Станислав

В Ростове нашли живым пропавшего 38-летнего мужчину. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

О местонахождении ростовчанина стало известно 17 июня. Отметим, что мужчина перестал выходить на связь 30 мая. Родственники пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью в полицию и к поисковикам.

Волонтерам удалось найти мужчину спустя несколько недель.

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(Подробности)