В Ростове-на-Дону нашли живым пропавшего 38-летнего мужчину

Мужчину искали с 30 мая. Фото: НАДАЛИНСКИЙ Станислав
В Ростове нашли живым пропавшего 38-летнего мужчину. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
О местонахождении ростовчанина стало известно 17 июня. Отметим, что мужчина перестал выходить на связь 30 мая. Родственники пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью в полицию и к поисковикам.
Волонтерам удалось найти мужчину спустя несколько недель.
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