В Ростове 17-летний парень попал под колеса иномарки

Мужчина на «Хендай Акценте» сбил подростка с самокатом на пешеходном переходе. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове подросток попал под колеса легковушки. ДТП случилось 19 июня около 17:30.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, 53-летний мужчина за рулем «Хендай Акцента» ехал к улице Штахановского по Армянской. В районе дома №6 на проезжую часть вышел 17-летний парень. Он переходил дорогу по «зебре» на красный сигнал светофора.

Водитель ударил по тормозам, но было уже поздно. Несовершеннолетнего пешехода от удара отбросило на несколько метров.

- В результате ДТП пострадал 17-летний подросток, - уточнили в ведомстве. - Его доставили в больницу.

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