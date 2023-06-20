Электрички «Таганрог-Ростов» временно изменят расписание

Нововведения будут действовать с 19 по 23 июня Фото: Антон МАКЕЕВ

Электрички «Таганрог – Ростов» временно будут ходить по другому расписанию. Об этом сообщили в «Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании».

Так, поезд № 6510 тронется из Ростова в 18:45, а придет в Таганрог в 20:28.

Электропоезд № 6090 будет выезжать из донской столицы в 19:55. В приморский город прибудет по расписанию в 21:37.

Состав № 6084 отправится из Ростова-на-Дону на 17 минут позже, в 20:52. Прибудет в Таганрог в 22:40.

Электричка № 6521 будет отправляться из приморского города на 56 минут раньше – в 20:02, а в Ростов прибудет в 22:32.

Причиной временных изменений стал ремонт на железнодорожных путях.

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(Подробности)