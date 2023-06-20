В Красносулинском районе в ДТП грузовиком пострадали два человека

С травмами пострадавших доставили в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красносулинском районе в аварии с грузовиком пострадали два человека. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. ДТП произошло 19 июня около 3 часов утра на трассе М-4 «Дон».

По предварительной информации, 62-летний водитель «Фольксваген Поло» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовик «Скания» с полуприцепом «Шмитц», под управлением 37-летнего водителя.

В результате ДТП получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение водитель легковушки и 28-летний пассажир.

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(Подробности)