Опасные паразиты могут заразить рыбу и людей в Ростовской области

Рыбу нужно правильно обрабатывать Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области из-за осолонения Азовского моря могут появиться рыбы, зараженные опасными паразитами. Об этом в своем докладе сообщила инженер-исследователь ЮНЦ РАН Юлия Степанова.

- У нас встречаются представители трематод и нематод. Изменение показателей в Азовском море, Таганрогском заливе и дельте реки Дон может повлиять на численность паразитов. В условиях осолонения есть вероятность увеличения зараженности рыб морскими и эвригалинными видами, - отметила Юлия Степанова.

Ихтиопаразитолог также напомнила о правилах безопасности. Прежде всего, улов или приобретенный товар следует правильно обрабатывать.

- Не все режимы засолки, маринада или копчения гарантируют гибель паразитов. Рыбу обычно подвергают термической обработке. Например, проводят глубокую заморозку. В ином случае будущее блюдо сначала режут кусками примерно по 100 граммов каждый, а потом варят 20-30 минут с момента закипания. Минимальное время жарки под крышкой - 15-25 минут, - рассказала Юлия Степанова.

Эксперт добавила: нельзя питаться уловом из неблагополучных водоемов. Следует использовать специальные, отдельные разделочные доски и ножи. Обязательно нужно мыть руки.

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