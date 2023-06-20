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НовостиОбщество20 июня 2023 7:58

Шахтеры Ростовской области добыли больше угля

Об этом говорят показатели за первые пять месяцев 2023 года
Ирина МЕЛЬНИЧЕНКО
Донские шахтеры добыли больше 2,5 миллиона тонн угля за первые пять месяцев 2023 года.

Донские шахтеры добыли больше 2,5 миллиона тонн угля за первые пять месяцев 2023 года.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Угледобывающие предприятия Ростовской области за прошедший период выдали больше угля, чем годом ранее за аналогичный период времени. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

- Основным фактором, повлиявшим на увеличение объемов, стало отсутствие серьезных горно-геологических нарушений в очистных забоях. Угледобывающие предприятия сохраняют планы по добыче угля на уровне 6 миллионов тонн по итогам года, – оценил ситуацию заместитель губернатора Игорь Сорокин.

С января по май шахтеры добыли больше 2,5 миллиона тонн угля. Это на 8,4% больше того показателя, который был достигнут за первые пять месяцев в прошлом, 2022, году.

Сегодня власти региона и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации заняты поиском новых потребителей донского угля. Предположительно, ими могут стать компании из дружественных стран.

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