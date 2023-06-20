Шахтеры Ростовской области добыли больше угля

Донские шахтеры добыли больше 2,5 миллиона тонн угля за первые пять месяцев 2023 года. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Угледобывающие предприятия Ростовской области за прошедший период выдали больше угля, чем годом ранее за аналогичный период времени. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

- Основным фактором, повлиявшим на увеличение объемов, стало отсутствие серьезных горно-геологических нарушений в очистных забоях. Угледобывающие предприятия сохраняют планы по добыче угля на уровне 6 миллионов тонн по итогам года, – оценил ситуацию заместитель губернатора Игорь Сорокин.

С января по май шахтеры добыли больше 2,5 миллиона тонн угля. Это на 8,4% больше того показателя, который был достигнут за первые пять месяцев в прошлом, 2022, году.

Сегодня власти региона и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации заняты поиском новых потребителей донского угля. Предположительно, ими могут стать компании из дружественных стран.

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