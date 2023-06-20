В Ростове боевика украинского нацбатальона «Айдар»* приговорили к 16 годам колонии

Заседание прошло в Южном окружном военном суде. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

В Южном окружном военном суде в Ростове вынесли приговор боевику украинского нацбатальона «Айдар»* Денису Мурыге. Решение огласили 20 июня.

Мурыгу признали виновным по статьям «Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом», а также «Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством этого государства и противоречащим целям РФ».

— Суд решил назначить подсудимому наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — зачитал приговор судья.

Напомним, Дениса Мурыгу считают заместителем командира нацбатальона. По словам одного из бывших бойцов «Айдара»*, Мурыгу и командира приглашали на обсуждение планов по подрыву моста в ЛНР.

*«Айдар» — запрещенное в России националистическое военное формирование.

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