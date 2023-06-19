Бывший замкомандира украинского нацбатальона выступил с последним словом в ростовском суде

Заседание прошло в Южном окружном военном суде. Фото: Лейла МИРИШОВА

В Южном окружном военном суде Ростова прошло одно из последних заседаний по делу экс-бойца украинского нацбатальона «Айдар»*. Дениса Мурыгу обвиняют в участии в незаконном вооруженном формировании. 19 июня он выступил с последним словом.

Мурыга сообщил, что с обвинением согласен и раскаивается. По словам обвиняемого, он пошел служить из-за нужды.

— Хочу сказать, что ввиду жизненных обстоятельств, потеряв работу, не имея постоянного места жительства, материальных средств к существованию, я принял решение пойти служить в Вооруженные силы Украины, - заявил подсудимый.

Денис Мурыга и его адвокат. Фото: Лейла МИРИШОВА

Обвиняемый также попросил у суда снисхождения. Мурыга объяснил, что его родители - уже преклонного возраста, а у жены есть хронические заболевания. Кроме того, у него на иждивении — несовершеннолетние.

Суд назначил оглашение приговора на 20 июня.

Напомним, Денису Мурыге вменяют две статьи «Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом», а также «Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством этого государства и противоречащим целям РФ». Его называют заместителем командира националистического батальона «Айдар»*. К слову, эту же информацию озвучил на одном из заседаний свидетель — бывший сослуживец Мурыги. Он также сообщил, что обвиняемого приглашали на планирование подрыва моста в ЛНР.

*«Айдар» — запрещенное в России националистическое военное формирование.

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