В Ростове-на-Дону перевозчика поймали на технических и санитарных нарушениях

Нарекания вызвали поврежденная обивка сидений и состояние салонов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону одного из перевозчиков - ООО «Карат» - поймали на технических и санитарных нарушениях. В частности, нарекания вызвали поврежденная обивка сидений и состояние салонов, сообщили городские власти.

- Подвижной состав осмотрели в целях контроля за соблюдением условий муниципальных контрактов. Теперь все недочеты должны срочно исправить, - говорится на сайте администрации Ростова.

Добавим, проверку провели сегодня, 20 июня. Специалисты департамента транспорта осмотрели 18 автобусов, которые курсируют по маршрутам № 19, 44 и 50.

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