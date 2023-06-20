23 июня в Ростове на сутки запретят розничную продажу алкоголя

Продажу разрешат только в точках общепита и магазинах беспошлинной торговли Фото: Мария ЛЕНЦ

23 июня, в день выдачи школьных аттестатов, в Ростове-на-Дону запретят розничную продажу алкоголя. Об этом напоминает городская администрация.

- Запрет установлен областным законом «О регулировании спиртосодержащей продукции», - уточнили в управлении торговли и бытового обслуживания.

Указанные ограничения, по данным властей, не должны касаться продажи сидра, пуаре и медовухи в точках общепита и магазинах беспошлинной торговли.

Напомним, ранее Ростовская область вошла в топ-10 самых непьющих регионов России.

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