Жители Ростова заявили о странных следах в небе 20 июня

Официальных комментариев по поводу следов в небе не поступало
Фото: Иван МАКЕЕВ
Жители Ростовской области заметили странные следы в небе. Фотографии, сделанные очевидцами, появились в социальных сетях сегодня, 20 июня.
Судя по снимкам, над Ростовом-на-Дону запечатлели не прямые, как от самолетов, а спиралевидные следы.
Интернет-пользователи оставили в комментариях несколько предположений относительно увиденного. В том числе, некоторые заявили о возможной работе систем ПВО. Многие призвали земляков спокойно реагировать на подобные посты.
Добавим, официальных комментариев по поводу инверсионных следов в небе от властей и ведомств не поступало.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове-на-Дону из глубокого коллектора спасли охотничью собаку
После этого животное передали хозяину (подробности)