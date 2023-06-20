Жители Ростова заявили о странных следах в небе 20 июня

Официальных комментариев по поводу следов в небе не поступало Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Ростовской области заметили странные следы в небе. Фотографии, сделанные очевидцами, появились в социальных сетях сегодня, 20 июня.

Судя по снимкам, над Ростовом-на-Дону запечатлели не прямые, как от самолетов, а спиралевидные следы.

Интернет-пользователи оставили в комментариях несколько предположений относительно увиденного. В том числе, некоторые заявили о возможной работе систем ПВО. Многие призвали земляков спокойно реагировать на подобные посты.

Добавим, официальных комментариев по поводу инверсионных следов в небе от властей и ведомств не поступало.

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