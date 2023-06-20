Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 июня 2023 12:23

Жители Ростова заявили о странных следах в небе 20 июня

Фотографии очевидцев появились в социальных сетях
Ангелина СКИБА
Официальных комментариев по поводу следов в небе не поступало

Официальных комментариев по поводу следов в небе не поступало

Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Ростовской области заметили странные следы в небе. Фотографии, сделанные очевидцами, появились в социальных сетях сегодня, 20 июня.

Судя по снимкам, над Ростовом-на-Дону запечатлели не прямые, как от самолетов, а спиралевидные следы.

Интернет-пользователи оставили в комментариях несколько предположений относительно увиденного. В том числе, некоторые заявили о возможной работе систем ПВО. Многие призвали земляков спокойно реагировать на подобные посты.

Добавим, официальных комментариев по поводу инверсионных следов в небе от властей и ведомств не поступало.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону из глубокого коллектора спасли охотничью собаку

После этого животное передали хозяину (подробности)