В Ростове-на-Дону могилы героев СВО решили оформлять в едином стиле

Сейчас воинов СВО хоронят на Северном кладбище и на территории кладбища «Ростовское» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону на заседании городской думы депутаты единогласно проголосовали за единое оформление захоронений героев специальной операции. Ранее с этой просьбой к властям обратились родственники погибших бойцов.

Участки с могилами воинов намерены сделать, своего рода, кладбищами в кладбищах. Открытие таких территорий будет регламентироваться постановлением администрации. Это решение позволит муниципальному похоронному предприятию более эффективно заниматься содержанием и благоустройством.

Первый заместитель главы администрации Ростова Юрий Овчинников сообщил, что сейчас воинов СВО, в том числе награжденных Орденами Мужества и медалями «За отвагу», хоронят на Аллее Героев Северного кладбища и на территории кладбища «Ростовское».

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