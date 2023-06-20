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НовостиПроисшествия20 июня 2023 15:36

В Ростове водитель иномарки сбил 25-летнего парня

Происшествие случилось на улице Лелюшенко
Лейла МИРИШОВА
Пострадавшего доставили в больницу. Фото: УГИБДД по Ростовской области

Пострадавшего доставили в больницу. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону водитель легковушки сбил 25-летнего парня. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Происшествие случилось 20 июня около 12:45.

По предварительной информации, 37-летний водитель «Хенде Акцент» двигался по улице Лелюшенко. В этот момент по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель не успел вовремя притормозить и сбил парня.

С травмами пострадавшего доставили в больницу.

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(Подробности)