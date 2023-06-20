На трассе Волгоград-Каменск два человека пострадали в ДТП

От мощного удара транспорт отбросило в разные стороны. Фото: УГИБДД по Ростовской области

На трассе в Ростовской области два парня пострадали в аварии. ДТП случилось 20 июня около 12:30 в Белокалитвинском районе.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, 68-летний водитель легковушки «Хендай» двигался по трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский. В районе 300-го километра он выезжал на главную дорогу, не уступив машине «Датсун».

От мощного удара транспорт отбросило в разные стороны. Оба авто получили механические повреждения.

- В результате аварии пострадали 23-летние водитель и пассажир автомобиля «Датсун», - добавили в ведомстве. - Их с травмами доставили в больницу.

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