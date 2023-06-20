В Ростове четверо мужчин обокрали дом на 150 тысяч рублей

Злоумышленников задержали в тот же день Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону четверо мужчин обокрали частный дом. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По предварительной информации, в июне компания из четырех мужчин от 33 до 46 лет перелезли через забор частного дома и проникли в жилище. Злоумышленники украли 150 тысяч рублей и забрали драгоценности. Известно, что преступники смогли отследить, когда хозяева покинут дом с помощью камеры видеонаблюдения. Злоумышленников задержали в тот же день. Установлено, что трое из подозреваемых ранее судимы за кражи.

В отношении подозреваемых завели уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемых заключили под стражу. Расследование продолжается.

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