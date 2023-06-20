В Ростове жителям Западного горячую воду дадут не раньше 24 июня

Горожане остаются без воды уже больше месяца Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону жителям Западного вернут горячую воду не раньше 24 июня. Об этом сообщили в администрации города.

Согласно информации, причиной переноса сроков подачи воды стала замена порядка 150 метров тепломагистрали. Власти сообщили, что работы будут идти, как минимум до 24 июня.

Напомним, что десятки домов на Западном остаются без горячей воды с 14 мая. Вернуть водоснабжение обещали 7 июня, затем срок продлили до 12 июня, а после до 21.

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Находятся они на Западном и в центре города

(Подробности)