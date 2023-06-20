В Ростовской области за экстремизм осудили активистов «Свидетелей Иеговы» *

Свою вину подсудимые не признали Фото: Артем КИЛЬКИН

В Таганроге осудили за экстремизм активистов «Свидетелей Иеговы» *. Об этом 20 июня сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Троих активистов обвинили в организации экстремистского сообщества. Они являлись руководителями запрещенного сообщества с 2016 по 2021 год. Однако, свою вину в зале суда они не признали.

Одного из сообщников приговорили к семи годам лишения свободы. Второй получил шесть лет колонии. А третьего приговорили к шести годам условного срока. Им также запрещено на протяжении двух лет участвовать в религиозных и общественных организациях.

* «Свидетели Иеговы» - экстремистская запрещенная на территории РФ организация.

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(Подробности)