Признал вину и плакал после приговора: в Ростове осудили бойца украинского нацбатальона

Бойца нацбатальона признали виновным.
Фото: Александра КАКАСЬЕВА
В Южном окружном военном суде 20 июня огласили приговор бойцу украинского националистического батальона «Айдар»*. Дениса Мурыгу обвиняли в участии в незаконном вооруженном формировании.
НАЗЫВАЛИ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ КОМАНДИРА
Обвиняемому вменяли две статьи «Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом», а также «Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством этого государства и противоречащим целям РФ».
По словам гособвинителя, отряд «Айдар»* создали в Киеве для подавления населения Донбасса. В его состав вошли в том числе наиболее радикально настроенные участники «Правого сектора»*.
Заседание проходило в Южном окружном военного суде.
Фото: Александра КАКАСЬЕВА
По версии следствия, Мурыга присоединился к отряду в январе 2015 года. В феврале его перевели в состав пулеметного взвода в Лисичанске, в марте вступил в состав структурное подразделение сухопутных войск Украины.
При этом один из сослуживцев боевика Денис Сероус на суде рассказывал, что в Лисичанске Мурыга пошел на повышение — начал замещать командира. Сероус также утверждал, что обвиняемого вместе с командиром приглашали на обсуждение планов по подрыву моста в Луганской народной республике.
19 июня Денис Мурыга выступил с последним словом.
Фото: Лейла МИРИШОВА
ПРИЗНАЛ ВИНУ И РАСКАЯЛСЯ
Денис Мурыга признал вину и раскаялся. По его словам, он вступил в «Айдар»* после того, как его понизили на старой работе. Когда-то боевик был начальником караула пожарной охраны в Киеве. Он утверждал, что на этот шаг его вынудила нужда.
— Принял решение пойти служить в Вооруженные силы Украины ввиду жизненных обстоятельств, потеряв работу, не имея постоянного места жительства, материальных средств к существованию, — сообщал он суду во время последнего слова.
Однако решение суда оказалась строгим. Мурыгу признали виновным и приговорили к длительному сроку лишения свободы.
Мурыгу задержали весной 2022 года. Фото: источник "КП-Ростов-на-Дону".
— По совокупности преступлений путем частичного сложения назначить Мурыге 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — огласил решение судья.
После оглашения приговора осужденный не смог сдержать эмоций и заплакал. Его защитник от комментариев отказалась. Будет ли Денис Мурыга обжаловать приговор, пока неизвестно.
*«Айдар» — запрещенное в России националистическое военное формирование.
*«Правый Сектор» - запрещенная в России экстремистская организация.
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