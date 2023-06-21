Инвестор мусорного полигона в Ростовской области отсудил у районных властей 2 млн рублей

Слушания прошли в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области комитет по управлению имуществом Кагальницкого района обязали выплатить 2 млн рублей инвестору, который планировал строительство мусорного полигона. Об этом говорится в постановлении Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда.

- Взыскать в пользу общества с ограниченной ответственностью неосновательное обогащение в размере 2 095 927 рублей, а также расходы по уплате госпошлины. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать, - говорится в документе.

Судя по данным электронной картотеки, тяжбы шли длительное время, примерно с весны 2022 года.

В первой инстанции, в Арбитражном суде Ростовской области, полностью поддержали ответчика. Тогда истец подал апелляцию с требованиями возместить 18,8 млн рублей убытков и 2 млн рублей арендных платежей. Новый вердикт вынесли в июне 2023 года.

По заявлению инвестора, указанные средства были потрачены в рамках работ по проекту, который так и не реализовали. Строительство было признано незаконным, так как объект собирались возвести на участке, который нелегально перевели из категории земель сельхозназначения.

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