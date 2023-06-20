В Ростовской области планируют запустить производство беспилотников

Производить собираются широкую линейку БПЛА Фото: Александр ГЛУЗ

В Ростовской области планируют создать и запустить производство беспилотников. Проект собирается развивать одна из крымских компаний. Эту информацию сегодня, 20 июня, журналисту «КП - Ростов-на-Дону» предоставили в донском Минпромэнерго.

Широкую линейку БПЛА намерены выпускать на территории донской столицы или в Ростовской агломерации, сейчас ведется поиск подходящей площадки. На производственных линиях должны открыть новые рабочие места.

Напомним, ранее в Ростовской области запретили снимать БПЛА в небе и на земле, также людям предложили застраховать имущество от возможного падения квадрокоптера.

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