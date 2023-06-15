Жителям Ростовской области предложили застраховать имущество от падения беспилотника

Услуга вошла в базовый пакет страховщика. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Одна из страховых компаний предложила жителям Ростовской области застраховать свое имущество от падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Такая услуга вошла в базовый пакет страховщика и на его стоимость не повлияла.

Однако, чтобы получить выплату, застрахованному придется доказать, что его недвижимое имущество пострадало именно от падения беспилотника. Для этого придется собрать пакет документов из различных ведомств, которые будут заниматься расследование падения аппарата.

Напомним, что власти Ростовской области подготовили памятку, как вести себя гражданам, которые обнаружили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Прежде всего, они рекомендуют не паниковать и спрятаться в помещении или укрыться под деревьями. Затем — сообщить об этом по телефону 112. При этом его категорически запрещено снимать на фото и видео, а также пытаться сбить или приблизиться к упавшему.

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