В Ростовской области запретили снимать беспилотники в небе и на земле

Трогать и снимать упавший беспилотник нельзя.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области подготовило памятку, как вести себя гражданам, которые обнаружили беспилотный летательный аппарат (БПЛА).
Прежде всего, власти рекомендуют не паниковать и спрятаться в помещении или укрыться под деревьями.
После этого надо позвонить по телефону 112 и сообщить об обнаружении беспилотника, указав свои данные, а также где находится БПЛА и как он себя ведет.
При этом категорически нельзя снимать на фото и видео находящийся в воздухе беспилотник или на месте падения, самостоятельно пытаться его сбить и трогать после падения. На нем может быть прикреплено взрывное устройство. Еще запрещается распространять фото и видео в соцсетях и мессенджерах.
С декабря 2022 года в Ростовской области запрещено использовать беспилотники вне госзадач. На обработку полей это ограничение не распространяется, но надо получить разрешение.
Напомним, в МЧС Ростовской области рассказали, что делать, если объявили штормовое предупреждение.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Ростова попросили жителей не купаться в реке Дон в пределах города
По данным специалистов регионального Роспотребнадзора, результаты проб воды из реки показали микробное загрязнение, которое превышает норму. Из-за чего жителям рекомендовали не купаться в Дону (подробности)