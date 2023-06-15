В Ростовской области запретили снимать беспилотники в небе и на земле

Трогать и снимать упавший беспилотник нельзя. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области подготовило памятку, как вести себя гражданам, которые обнаружили беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Прежде всего, власти рекомендуют не паниковать и спрятаться в помещении или укрыться под деревьями.

После этого надо позвонить по телефону 112 и сообщить об обнаружении беспилотника, указав свои данные, а также где находится БПЛА и как он себя ведет.

При этом категорически нельзя снимать на фото и видео находящийся в воздухе беспилотник или на месте падения, самостоятельно пытаться его сбить и трогать после падения. На нем может быть прикреплено взрывное устройство. Еще запрещается распространять фото и видео в соцсетях и мессенджерах.

С декабря 2022 года в Ростовской области запрещено использовать беспилотники вне госзадач. На обработку полей это ограничение не распространяется, но надо получить разрешение.

Напомним, в МЧС Ростовской области рассказали, что делать, если объявили штормовое предупреждение.

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