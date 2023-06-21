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НовостиОбщество21 июня 2023 12:33

В Ростовской области поддержат Всероссийскую акцию «Свеча памяти»

Огни в память о погибших зажгут сегодня, 21 июня
Ирина МЕЛЬНИЧЕНКО
Участники акции почтут минутой молчания память тех, кто защищал свою Родину ценой собственной жизни.

Участники акции почтут минутой молчания память тех, кто защищал свою Родину ценой собственной жизни.

Фото: Иван Макеев

Всероссийская мемориальная акция «Свеча памяти» пройдет в Ростовской области. Ее участники зажгут свечи в память о не вернувшихся с фронта. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

– «Свеча памяти» состоится накануне Дня памяти и скорби, в 20:00, на территории Аксайского военно-исторического музея, – уточнили в правительстве.

Музей располагается в Аксае на улице Мухина балка,1. Именно здесь, у Стены Памяти, и зажгут свечи те, кто пожелает присоединиться к акции. В музее установят портреты участников Великой Отечественной войны – жителей Аксая.

Пришедшие почтут минутой молчания память тех, кто защищал свою Родину ценой собственной жизни.

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Посетить мероприятия смогут все желающие (подробнее)