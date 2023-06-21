В Ростовской области поддержат Всероссийскую акцию «Свеча памяти»

Участники акции почтут минутой молчания память тех, кто защищал свою Родину ценой собственной жизни. Фото: Иван Макеев

Всероссийская мемориальная акция «Свеча памяти» пройдет в Ростовской области. Ее участники зажгут свечи в память о не вернувшихся с фронта. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

– «Свеча памяти» состоится накануне Дня памяти и скорби, в 20:00, на территории Аксайского военно-исторического музея, – уточнили в правительстве.

Музей располагается в Аксае на улице Мухина балка,1. Именно здесь, у Стены Памяти, и зажгут свечи те, кто пожелает присоединиться к акции. В музее установят портреты участников Великой Отечественной войны – жителей Аксая.

Пришедшие почтут минутой молчания память тех, кто защищал свою Родину ценой собственной жизни.

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