22 июня в Ростове-на-Дону проведут концерт и спектакль, посвященные Дню памяти и скорби

Культурную программу организуют в парке 1 Мая. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

22 июня в парке 1 Мая Ростова-на-Дону к Дню памяти и скорби приурочат концерт и театральную постановку. Об этом сообщают городские власти.

- С 17:30 будет выступать хор ветеранов Кировского района «Лира», а в 19 часов начнется спектакль «В списках не значился» по произведению Бориса Васильева, - говорится на сайте администрации Ростова.

Напомним, завтра состоится еще одно памятное мероприятие. Ростовчане соберутся в 4 утра на набережной около памятника адмиралу Ушакову, возложат цветы и спустят на реку траурный венок.

Напомним, больше 80 лет назад началась Великая Отечественная война. Утром 22 июня 1941 года Германия и ее союзники без предупреждения напали на Советский Союз. Одной из первых удар приняла Брестская крепость. Война унесла жизни каждого седьмого жителя Ростовской области.

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