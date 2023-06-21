В Таганроге капремонт Дворца спорта «Красный котельщик» собираются начать с 1 августа

Обновить объект должны к концу лета 2025 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Таганроге капитальный ремонт здания Дворца спорта и плоскостных сооружений планируют начать с 1 августа 2023 года. Обновить объект должны к концу лета 2025 года. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Сейчас заказчик - спортшкола № 13 - еще ищет подрядчика для выполнения всех необходимых работ. Заявки на участие в тендере принимают с 19 июня, итоги должны подвести 10 июля 2023 года.

Сумма контракта - 470,7 млн рублей. Указанные средства в том числе потратят на усиление конструкций, замену систем электро-, водо-, теплоснабжения и установку освещения.

Добавим, здание Дворца спорта состоит из нескольких литер общей площадью 7,1 тысячи кв. метра. Постройка находится на участке в 16,7 тысячи кв. метра. На территории располагаются поля для занятий теннисом, баскетболом и волейболом.

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