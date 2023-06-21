В порту Ростова запустят систему управления движением судов и возведут 75-метровую башню

Ростовский порт считается одним из старейших в России Фото: Михаил ФРОЛОВ

В морском порту Ростова-на-Дону собираются внедрить систему управления движением судов (СУДС). Проект первого этапа работ уже прошел Главгосэкспертизу. Об этом стало известно сегодня, 21 июня.

Создание системы предполагает размещение дополнительных объектов, в том числе радиотехнического поста и башни высотой 75,5 метра. Застройщиком выступит предприятие «Росморпорт».

- СУДС будет следить за движением судов и их положением на якорных стоянках, передавать навигационную, оперативную и иную информацию. Это улучшит радиолокационный контроль в акватории Нижнегниловского рейда и подходах к нему, - разъяснили специалисты.

К слову, ранее эксперты утвердили проект строительства зернового терминала на территории порта Ростова-на-Дону.

Напомним, Ростовский порт считается одним из старейших в России. Это центр внешней торговли на юге страны.

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