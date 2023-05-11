Экспертиза одобрила проект строительства зернового терминала в порту Ростова-на-Дону

Застройщиком выступает Ростовский морской мультимодальный порт Фото: Мария ЛЕНЦ

Проект строительства зернового терминала на территории порта Ростова-на-Дону прошел экспертизу. Соответствующую информацию опубликовали на портале ГИС ЕГРЗ.

Речь идет об объекте, который должен находиться в промзоне на улице 1-й Луговой. Документацию с планами по возведению объекта подготовила компания «АТХ-Строй». Расчеты и сметы проверили специалисты ООО «Сертпромтест». Утвержденное решение в реестр внесли 5 мая 2023 года.

Добавим, та же самая экспертная организация также одобрила проект I и II этапов создания выставочных ж/д путей в промзоне на улице 1-й Луговой.

Застройщиком всех указанных объектов выступает Ростовский морской мультимодальный порт.

Напомним, в декабре 2022 года директор порта Ростова-на-Дону Сергей Жабинский сообщал, что в июле 2023 года планируют запустить вторую очередь зернового терминала мощностью 1 млн тонн. Первую очередь сдали в 2021 году.

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