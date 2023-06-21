В Кабардино-Балкарии три сестры погибли в автоаварии через несколько дней после смерти четвертой

К моменту прибытия на место спасателей, женщин было уже не спасти. Фото: Артем КИЛЬКИН

В автоаварии в Кабардино-Балкарии погибли три местные жительницы — сестры 48, 43 и 42 лет. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Ставрополь» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по Республике Кабардино-Балкарии.

Издание уточняет, что ДТП произошло в минувшие выходные на региональной трассе «Чегем-2 — Булунгу». На место ЧП прибыли спасатели и обнаружили в иномарке Mersedes-Benz тела трех женщин возрастом 42 года, 43 года и 48 лет. Все они еще до приезда сотрудников экстренных служб скончались на месте происшествия.

Тела погибших женщин спасатели передали прибывшей на место следственно-оперативной группе Отдела МВД по Чегемскому району.

Издание со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией, сообщает: несколькими днями ранее не стало их четвертой сестры.

Что привело к трагедии, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов. В обстоятельствах смертельной аварии разбираются сотрудники регионального МВД. Ход проверки взяла под контроль республиканская прокуратура.

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