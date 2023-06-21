22 июня в Ростовской области собираются снять ограничения на мосту через Северский Донец

Подрядчик укладывает покрытие на подходе к переправе со стороны Москвы Фото: Алексей БУЛАТОВ

22 июня в Ростовской области должны завершить реконструкцию моста через реку Северский Донец. После этого снимут дорожные ограничения. Соответствующую информацию со ссылкой на ГК «Автодор» сообщает сайт донского правительства.

- Снятие ограничений планируется в срок до 22 июня 2023 года, - проинформировали водителей.

Сейчас работы на правой стороне проезжей части, в районе 931 км М-4 «Дон», продолжаются. Подрядчик укладывает покрытие на подходе к переправе со стороны Москвы. Проезд пока только по одной полосе в каждом направлении.

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