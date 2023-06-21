Ущерб в 25 млн рублей нанесли при добыче ископаемых в Ростовской области

Нелегальную деятельность раскрыли во время проверки в Пролетарском районе Фото: Сергей ГАПОН

В Ростовской области возбудили уголовное дело по факту незаконной добычи ископаемых на землях сельхозназначения. Ущерб составил около 25 млн рублей, сообщает управление Россельхознадзора.

- В июне 2023 года поступила информация, которая послужила основанием для возбуждения дела по статье 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»). Сейчас проводится предварительное следствие, - прокомментировали в ведомстве.

Нелегальную деятельность раскрыли во время проверки в Пролетарском районе. Выяснилось, что на участке добывали известняк-ракушечник, и эти работы сильно повредили плодородный слой почвы.

- Было установлено 16 случаев существенного снижения плодородия. Испортился почвенный покров вплоть до уничтожения и комплексной деградации земель. Оказалась разрушена естественная экологическая система, - рассказали в Россельхознадзоре.

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