В Ростове-на-Дону запретят парковаться на части Пушкинской до 30 июня

Ограничения действуют с 20:00 до 8:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове запретят парковку транспорта на части Пушкинской до 30 июня. Об этом сообщили на сайте департамента автодорог и организации дорожного движения города.

Отметим, что ограничения действуют с 16 по 30 июня. Транспорт нельзя парковать в период с 20:00 до 8:00. Согласно опубликованной информации, причиной ограничений стала необходимость нанести дорожную разметку. Работы ведутся ночью, чтобы минимизировать неудобства ростовчан.

Автомобилистов также предупредили, что во время проведения работ работает эвакуатор.

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(Подробности)