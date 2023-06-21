Ростовские власти решили изъять еще несколько домов для реконструкции улицы Вавилова

Для реконструкции уже изъяли 123 участка земли. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Ростова-на-Дону решили изъять несколько домов для реконструкции улицы Вавилова. Соответствующие документы появились на сайте городской администрации.

Отметим, что улицу Вавилова хотят расширить от пересечения с улицей Соколова до Королева. В постановлении говорится о нескольких объектах недвижимости. Так, в списке оказался жилой дом, гараж и хозпостройка. Они расположены на улице Вавилова, 107/1. Кроме того, в перечень попали дом в СНТ «Железнодорожник» и еще два дома в СНТ «Восход». Еще один дом планируется изъять на улице Барбарисовой, 4а и беседку рядом с ним.

Напомним, что реконструкцией Вавилова занялись в начале июня. Работы планируется завершить к 2025 году. Для реконструкции уже изъяли 123 участка земли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Ростова опубликовали список объектов, которые изымут из-за ремонта дороги на Вавилова

Рассказываем, как подать заявление об учете прав на участок и другую недвижимость

(Подробности)