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НовостиОбщество21 июня 2023 18:06

Ростовские власти решили изъять еще несколько домов для реконструкции улицы Вавилова

Соответствующие документы опубликованы на сайте городской администрации
Лейла МИРИШОВА
Для реконструкции уже изъяли 123 участка земли.

Для реконструкции уже изъяли 123 участка земли.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Ростова-на-Дону решили изъять несколько домов для реконструкции улицы Вавилова. Соответствующие документы появились на сайте городской администрации.

Отметим, что улицу Вавилова хотят расширить от пересечения с улицей Соколова до Королева. В постановлении говорится о нескольких объектах недвижимости. Так, в списке оказался жилой дом, гараж и хозпостройка. Они расположены на улице Вавилова, 107/1. Кроме того, в перечень попали дом в СНТ «Железнодорожник» и еще два дома в СНТ «Восход». Еще один дом планируется изъять на улице Барбарисовой, 4а и беседку рядом с ним.

Напомним, что реконструкцией Вавилова занялись в начале июня. Работы планируется завершить к 2025 году. Для реконструкции уже изъяли 123 участка земли.

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