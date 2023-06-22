На полыхающем рынке «Альтус» в Ростовской области увеличили количество сил и средств

К тушению привлекли уже 117 человек и 46 единиц техники. Фото: пресс-служба МЧС России по Ростовской области

В Ростовской области на рынке «Альтус» увеличили группировку сил и средств. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС России по донскому региону.

- К тушению привлекли уже 117 человек и 46 единиц техники, - прокомментировали в экстренном ведомстве.

Ранее борьбу с огнем вели 63 человека и 21 единица техники, в том числе от МЧС 42 человека и 14 спецмашин. Также задействовали два пожарных поезда и вертолет Ми-8 Южного АСЦ МЧС России.

Напомним, информация о возгорании на территории поселка Янтарного в Аксайском районе к спасателям поступила около 6:34 утра 22 июня. Сообщалось о пожаре на складе с посудой и электротехникой.

По последним данным, площадь пожара составляет 2 тысячи кв. метров. Предварительная причина огненного ЧП - короткое замыкание электропроводки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прокуратура Ростовской области начала проверку по факту пожара на складе в Аксайском районе

ЧП произошло утром 22 июня 2023 на рынке «Классик» (подробности)