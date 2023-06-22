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НовостиОбщество22 июня 2023 5:16

Прокуратура Ростовской области начала проверку по факту пожара на складе в Аксайском районе

ЧП произошло утром 22 июня 2023 на рынке «Классик»
Лейла МИРИШОВА
ЧП произошло утром 22 июня 2023 на рынке «Классик». Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

ЧП произошло утром 22 июня 2023 на рынке «Классик». Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Прокуратура Ростовской области организовала проверку по факту пожара на складе с посудой и электронной техникой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители проверят соблюдения требований пожарной безопасности и работу уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры.

Напомним, пожар на рынке «Классик» произошел 22 июня около 6:30 утра. Пламя охватило порядка двух тысяч квадратных метров. Сейчас на месте работают 63 спасателя и 21 спецтехника.

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(Подробности)