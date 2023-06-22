Пожар на территории рынка «Альтус» в Ростовской области локализовали

К тушению привлекли 117 человек и 46 единиц техники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На территории рынка «Альтус» в Ростовской области удалось остановить дальнейшее распространение пламени. Сейчас тушение продолжается, сообщает в пресс-службе МЧС России по региону.

- В 9:50 пожар локализовали на площади в 2000 кв. метров, - прокомментировали в экстренном ведомстве.

Напомним, пожар вспыхнул утром 22 июня. Сейчас на месте происшествия работают 117 человек. Задействовали 46 единиц техники, два пожарных поезда и вертолет Ми-8 Южного АСЦ МЧС России. Предварительная причина случившегося - короткое замыкание электропроводки.

Добавим, в районе рынка «Альтус» из-за пожара собралась внушительная дорожная пробка. Власти и отдел пропаганды УГИБДД предупредили водителей об ограничении проезда.

- Прокуратурой организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой также будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

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