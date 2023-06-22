В Ростовской области открылся первый реабилитационный центр для тех, кто готовится к выходу из колонии

В реабилитационном центре женщины смогут вспомнить, как жили на свободе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области в женской исправительной колонии открыли первый реабилитационный центр для заключенных, которые скоро выйдут на свободу. Это – центр «Аврора», сообщается на сайте ГУФСИН России по Ростовской области.

- За годы пребывания в местах лишения свободы человек забывает порой самые элементарные вещи, ведь в учреждении все коммунально-бытовые вопросы за осужденных решают, – рассказала начальник ИК-18 подполковник внутренней службы Татьяна Голикова. – Поэтому за полгода до освобождения женщины будут находиться в этом центре, чтобы максимально подготовиться к освобождению. С ними будут работать специалисты по разным направлениям деятельности.

Реабилитационный центр довольно-таки похож на дом. В нем есть оборудованная кухня. Там женщины смогут готовить. В комнате отдыха имеется мягкая мебель и большой телевизор. Спальни рассчитаны на 4-5 человек.

В «Авроре» даже можно будет заняться спортом. Здесь действует спортивный зал с тренажерами.

Центр рассчитан на 18 мест. Ожидается, что среди женщин, побывавших в центре, сократится число тех, кто вновь совершит противоправные действия.

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