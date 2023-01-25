Любовь без границ: В женской колонии под Ростовом сыграли свадьбу

Олег и Ольга во время росписи. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Ростовской области

Почти каждая женщина хоть раз мечтала о свадьбе, шикарном белом платье, украшенном зале и радостных гостях, которые пришли разделить счастье этого дня с молодоженами. А после праздника - никогда не расставаться с любимым и жить душа в душу до самой старости.

Однако иногда бывают - мечты, и есть - реальность. И, несмотря на то, что жизнь преподносит нелегкие испытания некоторым парам, они идут к своему счастью, несмотря ни на что.

Для многих женщин свадьба - особенное событие Фото: Андрей АБРАМОВ

Так, история Ольги и Олега началась с легкого знакомства в курортном городе на берегу моря, а продолжилась в стенах исправительной колонии на Дону...

СУДЬБОНОСНАЯ ВСТРЕЧА

История 36-летней Ольги и 52-летнего Олега началась еще три года назад. Женщина родом из Архангельска. Летом она приехала на заработки в Кабардинку и устроилась официанткой в одно из местных кафе. Женщина планировала отработать до конца сезона, а затем с деньгами вернуться домой. Однако планы изменились. В один из дней в кафе зашел Олег вместе с коллегами.

- Дело в том, что недалеко шло строительство какого-то объекта, и вся бригада регулярно приходила к нам покушать, – вспоминает Ольга. – Мне кажется, это была любовь с первого взгляда. Помню, как все время ждала обеденного перерыва, чтобы вновь увидеть его.

Со временем Ольга и Олег стали видеться чаще. Общение переросло во что-то большее. Казалось бы, и лето закончилось, и объект был достроен, но пара не планировала расставаться.

Ольга предупредила близких, что встретила свою любовь и остается в Кабардинке. Пара сняла небольшую квартиру. У них началась новая счастливая жизнь.

СЕРЬЕЗНОЕ ИСПЫТАНИЕ

Но безмятежное счастье длилось недолго: Ольга оступилась и совершила преступление. Сама женщина не хочет вспоминать об этом: очень раскаивается и осознает всю тяжесть содеянного. После суда ее отправили отбывать наказание в Азовскую женскую колонию.

Молодожены во время церемонии бракосочетания. Фото: пресс-служба ГУФСИН по рОстовской области

Несмотря на все трудности, Олег и Ольга решили узаконить свои отношения. И хотя вместо пышного платья, веселой музыки и трогательных тостов от близких роспись прошла не так как мечталось, а в стенах колонии, этот день стал одним из самых счастливых в ее жизни.

- Я благодарна мужу за то, что он не отвернулся от меня, поддерживает в трудную минуту, - улыбается новоиспеченная жена. - Мы постоянно созваниваемся, он приезжает ко мне в колонию. Теперь вот зарегистрировали брак, чтобы узаконить свои отношения. Знаете, для меня это дорогого стоит – прийти к такому важному решению, несмотря ни на что.

Супруги верят, что их уже ничего не сможет разделить. До окончания срока еще четыре года. Но Ольга уверена, что все у нее в жизни будет хорошо, ведь с такой поддержкой со стороны мужа и родственников иначе быть не может.

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