В Ростовской области потушили пожар на рынке «Альтус», выгорело 2000 кв. метра

На месте происшествия работали 117 человек, задействовали 46 единиц техники Фото: Артем КИЛЬКИН

Пожар на рынке «Альтус» в Ростовской области полностью потушили. Эта информация поступила от пресс-службы управления МЧС России по донскому региону.

- Полную ликвидацию объявили в 11 часов, - прокомментировала представитель экстренного ведомства.

Таким образом, борьбу с возгоранием вели примерно 4,5 часа.

Напомним, пожар полыхал под Ростовом-на-Дону, на территории поселка Янтарного в Аксайском районе. Около 6:34 загорелся склад с посудой и электротехникой. В 9:50 пламя смогли локализовать, в 10:25 зарегистрировали ликвидацию открытого горения.

Всего огонь прошел 2000 кв. метров. На месте происшествия работали 117 человек, также задействовали 46 единиц техники, два пожарных поезда и вертолет Ми-8 Южного АСЦ МЧС России.

Добавим, предварительная причина случившегося - короткое замыкание электропроводки. Прокуратура Ростовской области начала проверку по факту пожара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На рынке «Альтус» под Ростовом-на-Дону ликвидировали открытое горение

Всего огонь прошел 2000 кв. метров (подробности)