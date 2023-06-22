На рынке «Альтус» под Ростовом-на-Дону ликвидировали открытое горение

Тушение ведется примерно с 6:34 утра Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На рынке «Альтус» в Ростовской области ликвидировали открытое горение. Об этом днем 22 июня информирует пресс-служба донского управления МЧС России.

- В 10:25 объявили ликвидацию открытого горения, - рассказали в МЧС.

Напомним, в 9:50 пожар локализовали. Тушение ведется примерно с 6:34 утра. Рынок «Альтус» находится под Ростовом-на-Дону, в Аксайском районе.

Известно, что всего огонь прошел 2000 кв. метров. На месте происшествия задействовали 117 человек, 46 единиц техники, два пожарных поезда и вертолет Ми-8 Южного АСЦ МЧС России. Предварительная причина случившегося - короткое замыкание электропроводки.

Добавим, в районе рынка из-за пожара сохраняется дорожный затор, там ограничили движение транспорта. Ранее проверку по факту пожара начала прокуратура Ростовской области.

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