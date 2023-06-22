В Ростове начали слушания по делу диверсионно-штурмовой группы «Медведи SS»*

Уголовные дела рассматривают в Южном окружном военном суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону начались слушания по делу участников украинской диверсионно-штурмовой группы «Медведи SS»*. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Сейчас на скамье подсудимых три человека. Всего же подозреваемых девять, в том числе организатор.

Разбирательства ведут по нескольким статьям: «Действия, направленные на насильственный захват власти» (ст. 278 УК РФ), «Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом» (ч. 2 ст. 208 УК РФ) и «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» (ст. 205.3 УК РФ).

Предварительно, диверсионную группу взяли в плен в ходе специальной операции. После этого в отношении задержанных завели уголовные дела.

«Медведи SS»* - экстремистское формирование, запрещенное в России.

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