В Ростовской области за приемных детей-инвалидов могут начать доплачивать больше

Если закон примут, размер вознаграждения возрастет с 50 рублей до 3624. Фото: правительство области.

В Ростовской области родителям приемных детей-инвалидов и детей до трех лет могут увеличить размер ежемесячного вознаграждения. Проект закона в донской парламент внес Василий Голубев. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

- В случае поддержки депутатами предложений губернатора размер дополнительного вознаграждения за воспитание такого ребенка составит 3624 рубля за каждого, – пояснили в правительстве. – Сейчас размер дополнительной выплаты минимален, он составляет 50 рублей.

Напомним, вознаграждение получают приемные родители малышей, которым еще не исполнилось три года, а также мамы и папы детей-инвалидов или ребят с ограниченными возможностями здоровья. Ожидается, что размер вознаграждения повысится с 1 января 2023 года. Кроме того, законопроект предполагает ежегодную индексацию выплаты.

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