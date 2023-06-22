Ростовская компания выплатит сотрудникам по миллиону рублей

Некоторым специалистам деньги уже перечислили Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Ростовский производитель одежды и аксессуаров «Глориа джинс» планирует выплатить по 1 млн рублей сотрудникам, которые проработали в компании более 10 лет. Некоторым специалистам деньги уже перечислили. Об этом в соцсетях рассказали жители региона.

Люди также сообщают, что работников уже проинформировали о будущих премиях письмами от имени владельца организации.

Предварительно, выплаты должны направить 2,5 тысячам сотрудников. Соответственно, к перечислению могли запланировать более 2,5 млрд рублей.

Журналисты «КП - Ростов-на-Дону» уже направили запрос в пресс-службу компании для того, чтобы официально подтвердить поступившую информацию. На момент публикации ее представители не ответили.

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