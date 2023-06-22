В музее «Самбекские высоты» прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби

В завершение участники мероприятия оставили свои свечи на краю бассейна «Река Жизни». Фото: t.me/sambekkomplex

В Ростовской области в музее «Самбекские высоты» состоялись мероприятия, посвященные началу Великой Отечественной войны. Об этом сообщается в телеграм-канале музея.

Дончане собрались 22 июня в 4 часа утра у Мемориала Славы «Героям Прорыва Миус-фронта и Освобождения Таганрога».

- Развевались флаги. Плечом к плечу стояли потомки погибших воинов на земле, где велись кровопролитные бои. Звучали песни и стихи, пронизывающие душу, – отмечают сотрудники музея.

Собравшиеся зажгли свечи. Таким образом они выразили благодарность солдатам, защищавшим нашу Родину. Кроме того, они возложили цветы к Вечному огню, минутой молчания почтили память павших.

В завершение участники мероприятия оставили свои свечи на краю бассейна «Река Жизни». Таким образом они продемонстрировали бесконечность человеческой памяти и быстротечность времени.

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