В минздраве Ростовской области опровергли сообщение о смертельно опасном «Тархуне»

В родительских чатах активно распространяют фейк о смертельном отравлении ребенка "Тархуном". Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Дону родители всерьез напуганы сообщением о смертельно-опасной газировке. В чатах региона рассылается фейк об отравлении ребенка «Тархуном». Информация не соответствует действительности, прокомментировали ситуацию «КП - Ростов-на-Дону» в министерстве здравоохранения Ростовской области.

- Просим не распространять этот вброс, быть внимательными и не верить данной информации, - обратились к жителям региона в мининстерстве.

Также в региональном ведомстве напомнили, что этот фейк уже опровергли в Федеральной службе Роспотребнадзора.

- В соцсетях снова распространяется фейк о мальчике, выпившем «Тархун». В тексте, который впервые появился в сети больше пяти лет назад, говорится о случаях массового отравления детей газированными напитками, - приводит слова пресс-службы ведомства ТАСС. - Пост сопровождается традиционной для всех фейков просьбой распространить информацию в соцсетях и родительских группах. В публикации также приведен «черный список продуктов», якобы опасных для здоровья. Роспотребнадзор подчеркивает: пост с историей об отравлении — фальшивка.

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