В Ростове без вести пропал 32-летний мужчина

О местонахождении Ильдара Лутфуллина ничего не известно почти две недели. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростове разыскивают 32-летнего мужчину, пропавшего без вести. Об этом сообщили волонтеры Лиза Алерт.

О местонахождении Ильдара Лутфуллина ничего не известно почти две недели.

Днем 10 июня горожанин ушел из дома и с тех пор так и не вернулся. На звонки и сообщения он не отвечал. Когда мужчина не выходил на связь и на следующий день, родные забили тревогу. Они пытались найти Ильдара самостоятельно, но не смогли. А отчаянии близкие написали заявление в полицию. Вскоре к поискам подключились отряды добровольцев.

Рост пропавшего составляет около 165 сантиметров, телосложение - худощавое. У ростовчанина черные волосы и карие глаза. Во что был одет Ильдар в день исчезновения, неизвестно.

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(Подробности)