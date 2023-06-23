В Ростове с 23 по 25 июня ожидается жаркая погода и облачность

Дождливая погода будет все выходные Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На выходных в Ростове-на-Дону ожидаются дожди и облачная погода. Об этом сообщили на сайте «Гисметео».

В субботу, 24 июня, в донской столице синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем в городе пройдет небольшой дождь, а столбики термометров поднимутся до +31 градуса. К вечеру термометры покажут +26. Порывы ветра достигнут 14 метров в секунду.

В воскресенье, 25 июня, в Ростове ожидается аналогичная погода. Днем температура воздуха составит +31 градус, а вечером ожидается +26. Горожан также предупредили о кратковременном дожде. Скорость ветра достигнет 11 метров в секунду.

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(Подробности)