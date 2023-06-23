В Ростове долгострой на Стачки выставили на продажу

Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону долгострой, расположенный на Стачки, 183 выставили на продажу. Соответствующая информация появилась на сайте ППК «Фонд развития территорий».

Начальная стоимость недостроенного объекта составила 110,9 млн рублей. Площадь дома составляет больше 18 тысяч квадратных метров. Под жилые помещения отводится 13,2 тысячи кв. м. Высота застройки разрешена от 9 до 16 этажей. Заявки на участие принимаются до 10 июля. Спустя несколько дней объявят победителя аукциона.

Отметим, следствие установило, что с 2009 по 2018 годы застройщик заключал с гражданами договоры об участии в долевом строительстве жилого дома. Однако квартиры они так и не получили.

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(Подробности)