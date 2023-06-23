В Ростовской области проверили 120 мигрантов, нарушителей собираются выслать из страны

После проверки приняли решение о выдворении 10 иностранных граждан Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В Первомайском районе Ростова-на-Дону и на территории Аксайского района проверили более 120 мигрантов. Оказалось, больше 30 человек находились в России незаконно. Об итогах рейда «Нелегал» сообщили в пресс-службе донского управления МВД.

Известно, что в отношении большинства задержанных составили протоколы по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ («Нарушение режима пребывания в Российской Федерации»).

Также среди нелегальных мигрантов один из мужчин находился в федеральном розыске, еще один проигнорировал ранее выданное постановление о самостоятельном выезде из страны (часть 3 статьи 20.25 КоАП РФ).

- По результатам проверки приняли решение о выдворении 10 иностранных граждан. Стражи правопорядка продолжают уделять особое внимание контролю за соблюдением миграционного законодательства, - прокомментировали в полиции.

Добавим, рейды провели сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД совместно с коллегами из территориальных отделов МВД и автоинспекторами.

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