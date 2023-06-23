Ростовская область шестая в стране по численности населения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Продолжительность жизни в Ростовской области увеличилась до 72,7 лет. Об этом в интервью журналу «Здравоохранение России» рассказал глава донского Минздрава Юрий Кобзев.

- Продолжительность жизни в 2022 году составила 72,03 года, в 2021 году - 69,79 года, то есть показатель повысился на 2%. По итогам первого квартала 2023 года ожидаемая цифра составила 72,75 года, - сообщил Юрий Кобзев.

Добавим, по данным властей, регион сейчас занимает шестое место в стране по численности постоянного населения. К началу года продолжительность жизни на Дону была немного ниже среднероссийского показателя.

В 2023 году в Ростовской области зарегистрировали 4164,5 тысячи человек, из них в городах проживают 2820,7 тысячи, в селах - 1343,8 тысячи человек.

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