Через донской регион идут транспортные потоки на Донбасс, в Херсонскую и Запорожскую области Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростовская область сохранила статус приграничной территории даже после того, как в состав России вошли новые регионы. Об этом в интервью агентству ТАСС сообщил губернатор Василий Голубев.

- Этот статус есть, он существует. Пользуемся преференциями даже в финансировании. В ином случае мы не могли бы делать ту работу, которую делаем. У нас введен режим ЧС, и это дает возможность финансировать некоторые направления чуть быстрее. Если бы мы шли традиционным путем, на это требовались бы месяцы, - пояснил Василий Голубев.

Глава региона добавил, что преференции помогают «обеспечивать определенный уровень безопасности». Сейчас через Ростовскую область идут основные транспортные потоки на Донбасс, а также в Херсонскую и Запорожскую области.

- Это пересечение дорог, своего рода хаб. Уже сегодня те, кто едут работать в новые регионы, обращаются с просьбой создать склад на Дону для хранения техники и так далее. И это будет продолжаться, - отметил Василий Голубев.

Добавим, ранее донские власти сообщили о планах по расширению пунктов пропуска на границе с Донецкой Народной Республикой.

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